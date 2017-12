Derde Michelinster voor Inter Scaldes

Derde ster voor Inter Scaldes (foto: Omroep Zeeland)

Inter Scaldes kreeg haar eerste Michelinster in 1977, de tweede volgde in 1984. Jannis en Claudia Brevet namen in 2001 Inter Scaldes over.

Op het podium in het De La Mar Theater in Amsterdam bedankte Jannis Brevet als eerste zijn team dat in de zaal zat. Claudia Brevet zei er heel lang voor geknokt te hebben. "Bloed, zweet en tranen. Maar het was het allemaal waard."

Sergio Herman

Nederland heeft nu drie restaurants met drie Michelinsterren. De Librije in Zwolle en De Leest in Vaassen zijn de andere twee. Restaurant Oud Sluis in Sluis had tot en met 2013 drie Michelinsterren, maar sloot aan het einde van dat jaar de deuren. Eigenaar Sergio Herman van Oud Sluis viel ook dit keer in de prijzen. Met zijn nieuwe restaurant AIRepublic in Cadzand kreeg hij één Michelinster.

11 sterren

De andere Zeeuwse restaurants behielden hun Michelinsterren, waardoor Zeeland nu acht sterrenrestaurants heeft, goed voor een totaal aan elf sterren.

Overzicht Michelinsterren Zeeland

Restaurant Aantal sterren 2017 Aantal sterren 2016 Inter Scaldes 3 2 De Kromme Watergang 2 2 La Trinité 1 1 Katseveer 1 1 't Vlasbloemeken 1 1 Spetters 1 1 Pure C 1 1 AIRepublic 1

Restaurant Meliefste uit Wolphaartsdijk werd vooraf genoemd als kandidaat voor een Michelinster, maar greep naast die erkenning. Verslaggever Anke Tanihatu zag bedrukte gezichten bij Thijs en Anuschka Meliefste toen bleek dat hun restaurant niet in de prijzen was gevallen.

