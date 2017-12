Nieuwe datums voor afgelaste duels amateurvoetbal

voetbal (foto: Omroep Zeeland)

De afgelaste wedstrijden in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal staan nu gepland voor zondag 4 maart. Vlissingen speelt dan op eigen veld tegen EHC; GOES gaat op bezoek bij Baronie.

In het district Zuid 1 worden de wedstrijden ingehaald op zondag 18 februari. Zeelandia Middelburg speelt dan in de 2e klasse E tegen MOC'17. In de 3e klasse A staat onder meer het Zeeuws-Vlaamse onderonsje tussen Breskens en HVV'24 op het programma. In de 4e klasse A speelt koploper Clinge de uitwedstrijd tegen STEEN. In 5e klasse speelt Hoofdplaat de uitwedstrijd tegen koploper NVS.