Overal zand en nergens een dealer te vinden

"We hebben dit jaar iets meer werk dan de vorige keren in de Dakar Rally", legt Hoondert uit. "Toen gingen we samen met een ander team, en dan wissel je nog wel eens onderdelen uit, maar nu gaan we alleen en moeten we dus alles zelf meenemen." Want je moet voorstellen: als je strandt op de A58 van Mauritanië, die helemaal uit zand bestaat en je hebt een onderdeel nodig, dan moet je daar zelf voor zorgen. "In de woestijn van Marokko of Mauritanië zit niet zomaar een DAF-dealer, dus je moet overal op voorbereid zijn."

Hieronder zie je de route van de Africa Eco Race op een kaartje:

Team Hoondert bestaat in totaal uit tien heren. Eén van hen is Stefan Wondergem, een 21-jarige monteur uit 's-Gravenpolder. Hij ging ook al mee toen Hoondert meedeed aan de Dakar Rally, maar hij verwacht hier ook spektakel. "Ik denk dat het qua avontuur-niveau wat hoger ligt, want straks kom je ergens aan en dan kijk je 200 kilometer naar links en 200 kilometer naar rechts en daar zie je dan helemaal niks. Dan ben je helemaal op jezelf aangewezen."

Team Hoondert maakt zich klaar voor de Africa ECO Race (foto: Omroep Zeeland)

Ambities

Hoondert is vol vertrouwen over een hoge eindklassering. "Ik voel me fit en heb een goed gevoel bij deze route", zegt Hoondert. De race start in Marokko en gaat via Mauritanië naar Senegal. "Als we in de top-tien eindigen ben ik erg tevreden." Op 2 januari start de eerste etappe, de slotrit staat gepland voor 14 januari.

