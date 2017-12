Op één dag vijftig auto's van winterbanden voorzien: 'Het is nog nooit zo druk geweest'

Mede-eigenaar Arjan Vermeulen merkt dat het een stuk drukker is dan voorgaande jaren. "Vorig jaar was het in december te warm om winterbanden te wisselen. Dit jaar is december een stuk kouder begonnen. En vandaag komen er veel last-minute klanten, die geschrokken zijn van de sneeuw. Daardoor hebben we het extra druk." Toch houdt Vermeulen het hoofd koel. "We hebben geen extra bezetting nodig hoor. Als we een beetje doorwerken, is het goed te doen."

Ik vind die drukte prima. Beter dan wachten tot er klanten komen" Robin Walraven, eigenaar autobedrijf

Naast de klanten die op het laatste moment komen, helpt de garage vandaag ook automobilisten die eerder een afspraak hebben gemaakt. In totaal hebben er in het magazijn 500 winterbanden gelegen, maar het grootste gedeelte is al gemonteerd. "We zijn halverwege november begonnen met het bandenwisselen, dus 70 procent uit de opslag hebben we wel gehad," vertelt eigenaar Robin Walraven. Hij is in ieder geval blij met de drukte. "Ik vind het prima, beter dan wachten tot er klanten komen."