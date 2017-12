Onze Club richt schijnwerpers op andere Zeeuwse sportclubs

Sinds januari 2015 trekt Omroep Zeeland met het programma Onze Club al kris kras door de provincie om alle voetbalverenigingen in Zeeland te portretteren. Nu alle clubs die ons konden en wilden ontvangen aan de beurt zijn geweest, is gekozen om andere sportverenigingen te gaan doen. "Er is natuurlijk veel meer moois op sportgebied in Zeeland dan alleen voetbal", zegt presentator Jan-Jaap Corré. "We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er heel veel enthousiasme is binnen een sportvereniging als we langs komen. Daarom is het leuk dat ook clubs uit andere takken van sport de kans krijgen om zich te presenteren."

Gisteren werd de laatste reguliere aflevering van Onze Club uitgezonden. Daarin speelde Brouwershaven de hoofdrol:

De komende twee zondagen (17 en 24 december) zendt Omroep Zeeland compilaties uit met de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Op Oudejaarsavond komt de finale-uitzending op televisie, waarin de fitste ploeg, beste keeper, de beste klikoschieter en de beste jeugdploeg in het zonnetje worden gezet. De nieuwe variant van Onze Club wordt vanaf 7 januari uitgezonden bij Omroep Zeeland.