Stroomstoring door 'dansende hoogspanningslijnen'

Een deel van de gemeente Kapelle heeft vanavond een uur zonder stroom gezeten. Volgens Enduris ging het om minder dan 1.000 adressen in Biezelinge en de Willem Annapolder. De storing werd veroorzaakt door 'dansende hoogspanningslijnen'.

Wanneer hoogspanningskabels gaan dansen, zwiepen de kabels heen en weer. Dat gebeurt normaal gesproken pas bij een zeer harde wind. Maar bij wind in combinatie met ijzel kan het sneller gebeuren omdat de kabels dan bevriezen. Om de kabel ontstaat een ijslaag, waardoor de kabel zwaarder wordt en naar beneden gaat hangen. Ze krijgen dan een soort vleugels, waardoor ze nog harder heen en weer zwiepen. De bewegingen kunnen zichzelf versterken en erg wild worden. Doordat de kabels elkaar raken kan er kortsluiting ontstaan. Dat veroorzaakt een stroomdip.

Enduris meldt dat er in een deel van Kapelle rond 18.30 uur een dipje in de stroomvoorziening was. De stroom viel toen nog niet uit, maar een half uur later zaten de gedupeerden wel in het donker.

De storing was rond 19.50 uur voorbij. Volgens Enduris blijven monteurs voor de zekerheid in de gaten houden of de dansende lijnen opnieuw problemen veroorzaken.