Gekkenhuis bij bergingsbedrijf: de ene gestrande vrachtwagen na de andere

Vrachtwagens in problemen op de A58 (foto: HV Zeeland)

Volgens Mark Kuzee van Kuzee Autologistiek is de combinatie gladheid en te snel de oorzaak van al de gestrande vrachtwagens. "Ze rijden als gekken. Ondanks dat het spierwit ziet en spiegelglad is. Het is niet normaal," zegt hij.



Aan het einde van de middag schaarde ter hoogte van de Poel een vrachtwagen met trailer. De truck draaide volledig om zijn as en kwam met de cabine tegen de rijrichting op de snelweg te staan. Andere weggebruikers konden de vrachtwagen amper ontwijken.



Bij de Poel kwamen vervolgens nog drie vrachtwagens waaronder een tankwagen, in de problemen. Ze stonden alle drie vast in de besneeuwde berm. "De tankwagen is door de bocht gekomen met iets te veel snelheid. Toen is de chauffeur de macht over het stuur kwijtgeraakt en dan ben je klaar," legt Kuzee uit.

Ik denk dat we 16 of 17 vrachtwagens gedaan hebben. Een mega gekkenhuis!" Mark Kuzee, Kuzee Autologistiek

De bergers trekken de vrachtwagens los en zetten ze weer op de weg. "En dan is het op naar de volgende klus. Voor ons is de nacht nog lang," zegt Kuzee lachend. De volgende melding komt al weer door. Een geschaarde vrachtwagen in Sas van Gent.

