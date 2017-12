'Ik ben er voor de kinderen maar ik heb ook nog een eigen gezin'

Brinksma werkt ruim 21 jaar in het onderwijs. In die 21 jaar heeft hij twee keer gestaakt. Dat was oktober jongstleden en vandaag. "In mijn loopbaan is dit de tweede dag dat ik staak en ik hoop dat dit ook voor de ouders en kinderen de laatste keer is dat wij hen ermee moeten confronteren. Want ik vind het echt heel erg vervelend om de kinderen naar huis te moeten sturen maar dit is echt nodig en het kan niet anders."

Collega's werken echt op hun tandvlees" Meester Sjouke Gerrit over de werkdruk in het onderwijs

Op sociale media wordt sinds de vorige staking in zijn algemeenheid veel geklaagd. Opmerkingen zijn onder andere dat leerkrachten niet moeten zeuren, veel vakantie hebben en dat het een kwestie is van harder werken. Dat ziet Brinksma anders. "Er kan geen tandje meer bij. Veel collega's zitten te werken op hun tandvlees. En er zijn maar weinig beroepsgroepen waarbij het noodgedwongen verzuim, door burn-outs en dergelijke, zo groot is als in het onderwijs. Dat zegt iets over de werkdruk. Dus een tandje bij vragen van leerkrachten vind ik een grote belediging voor het harde werk dat mijn collega's en ik doen!"

Zelf probeert Sjouke Gerrit Brinksma bij een burn-out uit de buurt te blijven. Hij begint zijn dag rond half zeven in de ochtend en om half vijf 's middags gaat hij naar huis. Ook als het werk nog niet af is. "De volgende dag ligt het er dan nog en probeer ik het verder bij te werken. Maar ik heb twee kinderen en voor hen moet ik er ook zijn!"

Sinds april dit jaar klinken er al signalen vanuit het basisonderwijs omtrent de hoge werkdruk.

Sjouke Gerrit Brinksma hoopt dat met de staking van vandaag er eindelijk meer geld los komt in Den Haag. Duidelijk is inmiddels wel dat het primair onderwijs in Zeeland het daar niet bij gaat laten. Nieuwe acties worden daarbij niet uitgesloten.