Smeltende stekkers en kortsluiting: zo vier je veilig kerst

Dick Rietkerk kan met een gerust hart kerstfan genoemd worden. "Ik denk het hele jaar aan kerst. In augustus begin ik met de voorbereidingen van de kerstversieringen in de straat. Een dag na Sinterklaas hangt het. In de Prinses Beatrixstraat waar ik woon, doen de meeste mensen mee. Dat geeft saamhorigheid."

Energierekening vijf keer zo hoog

De kerstverlichting trekt veel mensen naar de straat. En dat het wat meer kost, dat maakt Dick Rietkerk niks uit. "De energierekening is vijf keer zo hoog in december: normaal betaal ik 50 euro per maand, in december 250 euro."

Niet veilig: stekkerdoos met een plastic tas er om heen voor de kerstverlichting (foto: Omroep Zeeland)

Graham Holmes heeft een elektrotechtnisch installatiebedrijf in Goes en ziet regelmatig zaken die beter kunnen als het om kerstverlichting gaat. "Meneer Rietkerk heeft bijvoorbeeld een stekkerdoos buiten liggen met een plastic tas er om heen. Door vocht kan de aardlekschakelaar er uit vliegen. Dan valt de stroom uit.

Ingekerfde draden

Ook heeft de elektricien nog een opmerking over draden die door het raam hangen. "Dat kan ingekerfde draden veroorzaken en een stroomschok geven. Het zou beter zijn een extra aansluiting te maken buiten. Maar het merendeel is hier goed op orde."

Draden door het raam kunnen ingekerfd raken (foto: Omroep Zeeland)

Tips voor een veilige kerst - koop kerstverlichting die voorzien is van een erkend keurmerk (Nen-norm of het KEMA-keurmerk)

- verlichting die je buiten hangt, moet echte buitenverlichting zijn

- sla nooit spijkers door het snoer en laat het snoer ook geen scherpe bochten om gaan

- kies voor led-verlichting in plaats van de ouderwetse lampjes, de lampjes kunnen tegen een stootje en worden niet warm

- rol kabelhaspels bij gebruik helemaal af

- koppel geen verlengsnoeren aan elkaar

Led-lampjes zijn veiliger dan de ouderwetse lampjes (foto: Omroep Zeeland)

Bekijk dit filmpje om te zien hoe snel een kerstboom in een woonkamer in vlammen op kan gaan.