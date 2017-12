Zeeland wordt wakker: staken, sneeuwval en sfeerverlichting

Staking in het basisonderwijs (foto: Omroep Zeeland)

Staking in het onderwijs

Meer dan de helft van de 192 basisscholen in Zeeland is vandaag dicht. Leerkrachten staken om hun eisen kracht bij te zetten. Ze willen meer loon en minder werkdruk.

Vrachtwagens A58 (foto: HV Zeeland)

Vrachtwagens in de problemen

Bergingsbedrijf Kuzee is gisteren door heel Zeeland in de weer geweest om de ene na de andere gestrande vrachtwagen te helpen. Conclusie van Mark Kuzee: "Ze rijden als gekken. Ondanks dat het spierwit ziet en spiegelglad is. Het is niet normaal."

(foto: Omroep Zeeland)

Gezellig op een veilige manier

Kerstverlichting kan heel gezellig zijn, maar ook levensgevaarlijk. Tips van de elektricien kunnen erger voorkomen.

Sneeuw in Vlissingen (foto: Tanja van Eenennaam)

Het weer

Vandaag is het wisselvallig met een beetje zon, maar ook enkele buien met regen, hagel en lokaal wat natte sneeuw die vanaf zee over de provincie trekken. Vanmiddag wordt het hierbij drie tot vijf graden en verder waait er een matige zuidwesten- tot westenwind.

Vanavond gaat het afkoelen tot dichtbij het vriespunt. Er volgen meer opklaringen. Dat is tijdelijk, want later in de nacht raakt het bewolkt op nadering van een regenstoring.