Eén kind omgekomen bij een ongeluk Sloeweg Noord (N254)

Bij het ongeluk zijn zeker twee doden gevallen (foto: Omroep Zeeland)

De politie vermoedt dat een auto die vanuit Terneuzen naar Middelburg reed op de verkeerde helft is terechtgekomen. De auto botste toen frontaal op een andere auto waarin een vrouw met twee kinderen zaten. De twee kinderen kwamen bekneld te zitten.

Traumahelikoper

Eén van de kinderen is ter plekke overleden. De andere is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ook de vrouw is gewond weggebracht.

Het ongeluk werd om 07.45 uur gemeld. Het verkeer kwam daarna volledig vast te staan. De Sloeweg Noord is vanuit Middelburg afgesloten. Het verkeer dat stilstond in de file kon daardoor omdraaien en een andere route kiezen.

De N254 blijft voorlopig nog dicht. De politie roept getuigen op zich te melden, om de reconstrueren wat er is misgegaan.