Streep door bekerduels hoofdklassers GOES, VC Vlissingen en Hoek

De Zeeuwse hoofdklassers GOES, VC Vlissingen en Hoek komen vanavond niet in actie in de 3e ronde van het toernooi om de districtsbeker. De derby Kloetinge-GOES is net als EBOH-VC Vlissingen en Hoek-Baronie afgelast.

De wedstrijden gaan niet door vanwege het weer van de afgelopen dagen (foto: Omroep Zeeland) De reden dat de wedstrijden niet doorgaan is het slechte weer van de afgelopen dagen. De andere vijf wedstrijden met Zeeuwse inbreng die voor vanavond gepland staan gaan voorlopig wel door. Keuring Het veld van Hoek is om 12.00 uur afgekeurd. Bij Papendrecht-RCS wordt de situatie om 13.00 uur bekeken. Programma districtsbeker 12 december: Kloetinge-GOES (afg), EBOH-VC Vlissingen (afg), Papendrecht-RCS, Hoek-Baronie (afg), FC De Westhoek-Heerjansdam, Tholense Boys-Hoeven, Hoedekenskerke-Patrijzen (terrein Kapelle), Walcheren-ZSC 62.