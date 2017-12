Deel dit artikel:











Bestelbusje glijdt van de Sloeweg Noord de sloot in

Op de Sloeweg Noord, waar later diezelfde ochtend een jongetje is overleden bij een frontale botsing, is eerder op de ochtend al een bestelbusje van de weg gegleden en in de sloot beland. Het busje was onderweg richting Middelburg toen die iets na 06.00 uur bij Ritthem van de weg raakte.

Bestelbusje glijdt van de Sloeweg-Noord de sloot in (foto: HV Zeeland) De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de brandweer rukte uit, maar de automobilist bleek niet bekneld te zitten. Het bestelbusje is meegenomen door een bergingsbedrijf. Verkeerde weghelft Later op de ochtend raakte een auto met daarin een vrouw en twee kinderen op de verkeerde weghelft, waarna die frontaal tegen een tegenligger botste. Dat gebeurde rond 07.45 uur. Bij dat ongeluk kwam een jongetje om het leven, zijn zusje raakte ernstig gewond. Ook de bestuurders van beide auto's raakten gewond. Lees ook: Kind omgekomen bij frontale botsing Sloeweg Noord (N254)

