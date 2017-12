BLØF genomineerd voor Edison

BLØF genomineerd voor een Edison (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de jury spat de liefde voor muziek af van het album 'Aan.' "Het is een opvallend door bakermat Zeeland gekleurd karakteristiek BLØF-album, met een veelheid aan stijlen en soms karakteristiek ongrijpbaar filosofische teksten."

Onder andere Over de Dam en Zoutelande staan op het album, dat in mei van dit jaar uitkwam.

Negende Edison?

De prijzen worden op 12 februari uitgereikt in de Westergasfabriek in Amsterdam. BLØF won al acht keer eerder een Edison. Vijf keer werden de heren uitgeroepen tot beste band, met Omarm wonnen ze in 2003 de Edison voor beste album. Twee jaar later maakten ze met The Counting Crows de beste single, Holiday in Spain. En in 2014 kreeg BLØF een Edison voor het complete oeuvre.