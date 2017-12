Maandag sneeuwdag: geen grote schade en nog genoeg strooizout

Sneeuwschuiven op de weg (foto: Henk Zwemer)

De andere meldingen bij de grootste verzekeraar van Zeeland hadden betrekking op schade aan woningen, zoals een lekkage door smeltwater of een serre die instortte onder het gewicht van sneeuw op het dak.

De politie is gisteren in Zeeland ingeschakeld bij dertien ongelukken. Volgens een woordvoerder waren zeven van die ongelukken in verband te brengen met de gladheid door sneeuw. Bij al die ongelukken was er alleen sprake van blikschade.

Genoeg strooizout

In de afgelopen drie dagen is 1,6 miljoen kilo zout uitgestrooid op de Zeeuwse wegen.

In Zeeland ligt deze winter bijna twintigduizend ton (20.000.000 kilogram) aan strooizout opgeslagen. Bij een normale winter wordt in Zeeland zo'n tienduizend ton gestrooid.

Over de voorraad hoeft Zeeland zich nog geen zorgen te maken. De voorraad is nog maar net aangesproken en er ligt in de depots, volgens de provincie Zeeland, nog meer dan genoeg om een hele strenge winter te overleven.

