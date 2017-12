Aan de ontbijttafel: 'wij hebben lekker vrij'

Hoewel de meiden zin hebben in een vrije dag met oma is hun moeder, Vanessa Pieters, iets minder vrolijk. "Wij hebben het geluk dat de oma's en opa's op kunnen passen bij ons maar dat geldt niet voor iedereen." Tijdens de vorige actie stond Pieters volledig achter de leerkrachten. Maar nu het een tweede keer gebeurt, is dat al minder. "Nu zijn ouders de dupe. Die heb je ermee en als dit zo door blijft gaan dan wordt mijn begrip wel minder."

Pannenkoeken

Als de meiden hun boterham op hebben, gaan ze weer verder spelen. Ze hebben zin in vandaag, want oma komt niet alleen oppassen, ze gaat ook pannenkoeken bakken. En hoewel dat best lekker is, weet Evita Kapias wel wat haar morgen te wachten staat. "Morgen moet je alles weer inhalen wat je vandaag zou doen."

En misschien volgen er nóg wel eens pannenkoeken. Onderwijsorganisaties zijn al nieuwe acties aan het voorbereiden wanneer deze actie niets oplevert. Er wordt zelfs al gesproken over estafette-acties tot een de zomervakantie.

