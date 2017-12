KNMI: nog tot morgenochtend kans op gladheid

Op de A58 bij Kapelle is een auto tegen de vangrail gegleden door plaatselijke gladheid (foto: HV Zeeland)

Volgens het KNMI kan het plaatselijk verraderlijk glad zijn door sneeuwresten of als gevolg van overtrekkende winterse buien. Morgenavond kan het bovendien opnieuw glad worden door bevriezing.

Code rood

Gisteren werd voor Zeeland code rood afgegeven vanwege hevige sneeuwval. Hoewel het vandaag is gaan dooien ligt er nog op veel plekken sneeuw en ook vandaag waren op meerdere plekken nog wat winterse buien.

Sneeuw in Zeeland (foto: John Bosch)

Bovendien kan juist de dooiende sneeuw voor problemen zorgen. Door het smeltwater spoelt het strooizout weg, waardoor het natte wegdek makkelijker opnieuw kan bevriezen.

Ongelukken

Mede vanwege de plaatselijke gladheid waren er vanochtend op meerdere plekken ongelukken en glijpartijen. Op de A58 bij Kapelle is vanmorgen een auto tegen de vangrail gegleden. Ook op andere plekken gebeurden meerdere kleine ongelukken met blikschade.​

Bestelbusje glijdt van de Sloeweg-Noord de sloot in (foto: HV Zeeland)

Op de Sloeweg Noord bij Ritthem raakte vanmorgen vroeg een bestelbusje van de weg. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Dodelijk ongeluk

Later op de ochtend was er ook een dodelijk ongeluk op diezelfde Sloeweg Noord. Maar de politie weet nog niet zeker of dit gebeurde als gevolg van gladheid. Dat moet nog blijken uit het onderzoek.

