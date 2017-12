Europa geeft 2,1 miljoen euro aan Zeeuwse projecten

Boeren moeten de wegen moddervrij houden (foto: Omroep Zeeland)

Met het project wil de provincie de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N258 verbeteren. Dat gebeurt onder meer door drie aansluitingen op de N258 te laten vervallen. Ook zijn er veel aansluitingen op de weg vanaf de akkers van boeren. Ook die verdwijnen met de komst van de parallelweg voor landbouwvoertuigen.

Grond ruilen

Een tweede project in Zeeland dat verder kan dankzij een forse Europese subsidie is het Kavelruilbureau Zeeland. Het gebeurt vaak dat boeren stukken landbouwgrond hebben die ver uit elkaar liggen. Het kan handig voor ze zijn om stukken grond te ruilen, zodat ze met hun voertuigen minder grote afstanden hoeven af te leggen. Dat scheelt in de kosten.

Het Kavelruilbureau koopt ook grond op voor Zeeuwse overheden. Voor nieuwe wegen of fietspaden is soms landbouwgrond nodig. Met de grond die in het bezit is van het Kavelruilbureau kunnen overheden grond ruilen met landbouwers. De Europese Unie geeft 1,5 miljoen euro aan het Kavelruilbureau Zeeland.

Fifty-fifty

Met het geld betaalt Europa voor de helft mee aan allebei de Zeeuwse projecten. Voorwaarde is dat regionale overheden de andere helft betalen. DAt betekent dat ook de provincie twee miljoen euro meebetaalt aan het veiliger maken van de N258 en het werk van het Kavelruilbureau Zeeland.