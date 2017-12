Weersvoorspelling: opklaringen met kans op vallende sterren

Een vallende ster boven Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Nog tot en met de nacht naar vrijdag zijn er tientallen sterren per uur te zien. Geoefende waarnemers zouden op het hoogtepunt bij helder weer tachtig tot negentig meteoren per uur moeten kunnen zien.

Opklaringen

Vannacht ligt het aantal vallende sterren lager, het zijn er 'slechts' enkele tientallen, desondanks kun je het toch beter vanavond proberen, omdat de komende dagen veel bewolking wordt verwacht. De kans op opklaringen is vannacht het grootst, en dan met name aan de kust. Vanaf het weekend neemt het aantal vallende sterren weer snel af.

Bij een andere jaarlijks terugkerende meteorenzwerm in augustus, de Perseïden, gooide de maan roet in het eten. Die scheen zo fel dat het schijnsel van de vallende sterren erbij verbleekte. Daardoor waren de wat minder felle meteoren niet te zien. Vanavond en vannacht wordt een minder felle maan verwacht, wat goed is voor meteorenspotters.

Warme jas

Wie vanavond en vannacht vallende sterren wil gaan spotten moet wel een warme jas dragen en oppassen voor gladheid, want vooral tijdens de opklaringen kan het flink afkoelen, tot rond het vriespunt. Door een koude zuidwestenwind ligt de gevoelstemperatuur met -5 graden bovendien nog een stuk lager.

Wat is een vallende ster? Het lichtspoor dat in de volksmond een vallende ster wordt genoemd, heet voor astronomen een meteoor. Het spoor van licht van een meteoor ontstaat door stukjes steen en gruis (meteoroïden) die grote hoogte de atmosfeer van de aarde binnendringen. Die meteoroïden gaan hard, soms halen ze snelheden van meer dan 252.000 kilometer per uur. Dat is 315 keer sneller dan de maximumsnelheid van een Boeing 747. Door die hoge snelheid en de wrijving met de atmosfeer wordt het pad van de meteoroïde elektrisch geladen, dat heet ionisatie, en bij het opheffen van het landingsverschil komt er straling vrij in de vorm van licht.

Hoewel de kans vanavond het grootst is dat je vanavond meerdere van die vallende sterren ziet, krijg je waarschijnlijk niet een zo bijzonder spektakel te zien als de vuurbol die in november werd gezien boven Oostkapelle. Het fenomeen werd op beeld vastgelegd door amateurastronoom Klaas Jobse.

Feller

Die vallende ster was groter en ging nog sneller dan andere meteoren en was daardoor ook veel feller dan vallende sterren normaal gesproken zijn.

