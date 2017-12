Stakingsvrij, kinderen blij

In de ochtend was het nog rustig in de Tropical Zoo, maar in de middag kwamen de mensen. "We hebben veel telefonische reserveringen binnengekregen voor de middag,"vertelt bedrijfsleider Erik Leewis.

De 7-jarige Jip had al snel een oranje slang om zijn nek hangen en vond dat helemaal niet eng. "Het is een wurgslang en die eet alleen muizen", zei hij zelfverzekerd. Naast reptielen waren er ook vogels te bezichtigen en dat vond de 6-jarige Noah interessanter. "De papegaai is mijn lievelingsdier, omdat die zachte veren heeft en op je arm klimt", vertelde Noah.

Mini Mundi

Er stond een wachtrij bij de ingang van Mini Mundi. Het maximum toelaatbare aantal van 375 bezoekers was bereikt, dus wie nog niet binnen was, moest even wachten.

Binnen waren de kinderen op de speeltoestellen aan het klauteren. De tafels in het restaurant waren allemaal bezet en de botsauto's ook. Die drukte vond de 8-jarige Coline wel leuk. "Ik kon hier gratis naar binnen. Normaal is het rustig, maar nu is het heel erg druk", zegt ze blij. Haar leeftijdsgenootje Willemijn vindt het ook wel prettig om morgen weer naar school te gaan. "Op school kan je wel meer leren. Hier leer je niet zoveel, maar het is wel leuk."