Vrachtwagenchauffeurs willen respect, ook bij code rood

Chauffeur Marco Bommeljee van Van Keulen Transport uit Middelburg zegt dat vrachtwagenchauffeurs bewust de linkerbaan opzoeken in extreme omstandigheden. "Op de linkerrijbaan hebben we de ruimte om te reageren als er iets gebeurt." Zijn advies aan automobilisten is dan ook om rechts te blijven rijden, en niet plotseling van rijbaan te wisselen.

Respect

Eigenaar Edwin van Keulen van het transportbedrijf dankt de klanten voor het begrip. "Maar ik werd vandaag door een klant gebeld die graag zijn spullen wilde hebben, twee dagen vertraging is dan te veel." Hij wil dat automobilisten respect voor vrachtwagenchauffeurs hebben. "Mensen beseffen niet dat je zonder transport lege schappen in de supermarkt hebt. Aan de andere kant verwachten ze wel dat bestelde spullen de volgende dag in huis zijn. Dat kan niet zonder transport."

Rijles

Betinho de Voogd van een rijschool in Vlissingen vindt dat mensen niet de weg op moeten als het niet nodig is. Hij laat zijn lessen wel doorgaan. "Het is goed voor de kandidaten, zo krijgen ze ervaring in dit soort omstandigheden. Wel houden we meer afstand en zijn we extra voorzichtig."

Vrachtwagens in problemen op A58 (foto: HV Zeeland)

