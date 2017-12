Handbalbroers Canninga werken in Rotterdam aan handbalcarrière

Zowel Zeno als Ques beginnen hun handbalcarrière op zeer jonge leeftijd bij EMM in Middelburg. De broers blijken talent te hebben, te veel talent om in Zeeland te blijven spelen. Hier heb je namelijk de hoogst spelende clubs pas op het vierde niveau van het land en dat is niet wat de broers Canninga ambiëren. "Vergeleken met Zeeland is het hier allemaal veel beter geregeld", zegt Zeno. "Vooral qua niveau."

Daarom reizen de broers tegenwoordig meerdere malen naar Rotterdam om betere handballers te worden. "We trainen hier vier keer in de week en soms wel eens twee keer per dag", zegt Ques. "Dat kost veel energie, maar ik vind het dat waard." Ques is de jongste van de twee en speelt in het hoogste jeugdteam van ARBO Rotterdam, maar mocht wel al debuteren in de eredivisie. Daarnaast reist hij één keer per week af naar Papendal om met de nationale jeugdselectie te handballen. "Mijn leven bestaat uit handbal."

Tussen de broers zijn er zowel overeenkomsten als verschillen te zien. Beide zijn cirkelspelers, dat betekent dat ze vooral meedoen in het aanvallende deel van het spel. Maar hun rol als cirkelspeler voeren ze anders uit. "Zeno heeft meer kracht dan Ques", zegt hun trainer Peter Baijens. "Daarentegen is Ques weer iets meer een technische handballer."

Hoewel de jongens nog jong zijn hebben ze wel grote dromen voor hun handbalcarrière. Zeno zou graag in de Duitse Bundesliga spelen, terwijl Ques graag richting Scandinavië zou gaan. Het zijn landen waar de handbalsport beter ontwikkeld is dan in Nederland.

Maar voor nu concentreren beide zich op de prestaties bij hun club ARBO Rotterdam. En dat is nodig ook. Vorig jaar promoveerde die club naar de eredivisie, maar staan nu onderaan. "We moeten gewoon hard blijven trainen en dan komt het wel goed", zegt Zeno. "Als we goed handballen kunnen we iedereen in de eredivisie verslaan."