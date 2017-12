PVV doet mee aan verkiezingen in Terneuzen en Tholen

De PVV van Geert Wilders gaat in maart meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Terneuzen en Tholen. Dat heeft de PVV-leider zelf bekendgemaakt via Twitter.

Lijsttrekker in Terneuzen wordt Patrick van der Hoeff. Hij is supermarktmanager. In Tholen wordt de lijst aangevoerd door Vincent Bosch. Hij zit in Provinciale Staten van Zeeland voor de PVV en studeert rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Niet de juiste mensen kunnen vinden

De PVV had ook graag mee willen doen aan de verkiezingen in de gemeenten Hulst, Sluis en Vlissingen omdat daar eerder veel op de partij is gestemd. Maar van dat plan is afgestapt. Volgens de Zeeuwse PVV-voorman Peter van Dijk is het niet gelukt de juiste mensen te vinden. Van Dijk noemt dit 'heel teleurstellend'.