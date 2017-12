Anis 'Sniper' Karkach heeft maar één kans nodig

Anis Karkach geeft een directe rechtse aan zijn tegenstander (foto: Omroep Zeeland)

Het telefoontje kwam onverwacht geeft de 21-jarige kickbokser toe. "Ik zou eigenlijk gaan vechten in België, Kortrijk dacht ik. Maar mijn trainer vroeg of ik op Glory wilde vechten." Daar hoefde Karkach niet lang over na te denken. Hij pakte gelijk zijn spullen bij elkaar en reed naar Rotterdam, waar de weging plaats vond. "Dan loop je daar ineens tussen de beste kickboksers die er zijn."

Hij zag ook de twee sporters waar zaterdagavond meer dan 350.000 mensen naar keken. Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik kickboksten in Ahoy het belangrijkste gevecht, een plek waar Karkach nu alleen nog maar van kan dromen. "Ik heb gedag gezegd tegen beide, mooi om te zien dat zij ook maar gewoon mensen zijn."

Karkach zelf nam het op tegen de Estse Mirkko Moisar. "In het begin van de partij gaf hij veel druk, maar ik bleef geduldig wachten op mijn kans." Nog voor het verstrijken van de eerste ronde sloeg Karkach genadeloos, als een sniper, toe. Hij plaatste zijn knie keihard tussen de ogen van de Est. "Daar ontstond een snee en er kwam veel bloed uit. Dan mag je niet verder boksen en toen won ik door een technische knock out (TKO)."

Anis Karkach won tijdens zijn debuut op Glory al in de eerste ronde (foto: Omroep Zeeland)

Na afloop waren er complimenten voor de jonge kickbokser. "Tijdens de partij was de zaal nog niet erg vol, maar daardoor kon ik de meegereisde (vooral Zeeuwse) supporters wel goed horen." Zij waren na afloop complimenteus voor hun held, maar Karkach kreeg ook de credits van de Glory-organisatie. "Zij zeiden dat de kans groot was dat ik de volgende keer weer mee mag doen. Dat is mijn doel: hier ooit, op Glory, het hoofdprogramma halen."