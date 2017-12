Inmiddels vijftien tips over pinpasdief

Pinpasdief in Sint-Maartensdijk loopt over straat met hond (foto: Opsporing Verzocht)

Op televisie was er al op 5 december aandacht voor de zaak. In eerste instantie meldden zich negen mensen met een tip, maar de teller staat inmiddels op vijftien. In een aantal tips zijn ook namen van mogelijk betrokkenen genoemd.

Op 15 maart werd bij een inbraak in een huis aan de Westpoort in Sint-Maartensdijk een portemonnee met pinpas meegenomen. Met die gestolen pas heeft een man tot twee keer toe geld gepind. Van zijn bezoekje aan een geldautomaat in Bergen op Zoom zijn camerabeelden. Het meest opvallend in beeld is de hond die hij bij zich had.

