Deze bikers komen kinderen helpen

Het nieuwe 'Delta-chapter' is actief in Zeeland, West-Brabant en het zuiden van Zuid-Holland. Dat maakt de afstanden een stuk kleiner. Eerst was er maar één groep van B.A.C.A. die Limburg, Noord-Brabant en Zeeland als gebied had. Vooral het rijden naar de maandelijkse vergaderingen maakte het voor Zeeuwse leden toen lastig en geïnteresseerden haakten af.

Een nieuwe familie

De bikers helpen kinderen, maar zijn geen hulpverleners. President Niels Roks legt uit dat zijn vrijwilligers helemaal niet ingaan op het misbruik of de mishandeling van het kind. Ze zijn er om het kind weer een veilig gevoel en vertrouwen terug te geven. Als een ouder of kind contact zoekt met B.A.C.A. komt het chapter met een groot aantal naar hen toe. Het kind wordt dan opgenomen in de 'familie'. Vanaf dat moment krijgt het kind twee bikers toegewezen die hij of zij altijd kan bellen. Daarna houdt B.A.C.A. contact met het gezin en komen ze regelmatig langs.

B.A.C.A. logo (foto: Omroep Zeeland)

Van Sinterklaas tot rechtszaak

De bikers staan naar eigen zeggen altijd klaar voor de kinderen. Ze doen leuke dingen zoals ritjes op de motor of vieren Sinterklaas, maar ze zijn er ook op de momenten dat het kind het nodig heeft. Zo vertelt een van de Zeeuwse leden, die bij de club 'Happy' wordt genoemd, dat ze een keer met een kind zijn meegegaan naar de rechtbank. Daar kwam het kind oog in oog met de dader. De bikers zijn er dan om het kind een veilig gevoel te geven.

leden van B.A.C.A. ontmoeten elkaar (foto: Omroep Zeeland)

De eerste Zeeuwse leden

'Happy' komt uit 's-Heer Arendskerke en Ferdinand Griesdoorn komt uit Sint-Maartensdijk. Ze zijn de eerste twee Zeeuwse leden van de vereniging. Griesdoorn is lid geworden omdat hij de missie van B.A.C.A. onderschrijft. Daarbij combineert het zijn passie van motorrijden met een goed doel.

Volgens 'Happy' levert B.A.C.A. een dienst die de normale hulpverlening niet kan leveren. Zo staan ze altijd paraat en is er door de hechte broederschap van de vereniging altijd wel iemand die naar een hulpbehoevend kind kan rijden als die belt. President Niels Roks vult aan: "Als een kind in Groningen of Maastricht hulp nodig heft, dan ga ik ook rijden."

Zeeuwse kinderen zijn nog niet geholpen door de bikers, maar de eerste aanmeldingen lopen nu wel. Mensen die met de organisatie in contact willen komen kunnen voor meer informatie terecht op hun website.

