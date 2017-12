Zeeland wordt wakker: walvis, motorrijders helpen kinderen en PVV bij Zeeuwse verkiezingen

Leden van B.A.C.A. ontmoeten elkaar (foto: Omroep Zeeland)

Bikers bieden hulp

Bikers Against Child Abuse, kortweg B.A.C.A., heeft een nieuwe afdeling opgericht om kinderen in Zeeland te kunnen gaan helpen. Dat probeerden ze eerder al vanuit Brabant, maar toen speelde vooral de afstand de leden parten. Nu zitten ze dichterbij. De bikers staan kinderen bij die mishandeld of misbruikt zijn.

Dode walvis van dertien meter gevonden bij Neeltje Jans (foto: Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree)

13 meter lang kadaver

De dode vinvis die bij Neeltje Jans werd ontdekt, wordt vandaag geborgen. Daarna zal het 13 meter lange kadaver worden onderzocht om te achterhalen wat de doodsoorzaak is geweest.

Stembureau (foto: Omroep Zeeland)

PVV in twee gemeenten

De PVV van Geert Wilders doet in maart in twee van de dertien Zeeuwse gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Terneuzen wordt Patrick van der Hoeff de lijsttrekker en in Tholen Statenlid Vincent Bosch. De Zeeuwse PVV-voorman Peter van Dijk noemt het 'heel teleurstellend' dat in de gemeente Hulst, Sluis en Vlissingen geen geschikte kandidaten zijn gevonden.

Regenbui bij Zierikzee (foto: Lennaert de Looze)

Weer

Vandaag is het bewolkt en zo nu en dan regent het. De zuid- tot zuidwestenwind waait matig tot kracht en het wordt uiteindelijk 7 of 8 graden. Vanavond en vannacht valt er nog af en toe een bui. Het koelt uiteindelijk af tot rond 3 graden.