Eerste officiële spitstrein vervoert 500 reizigers

De eerste officiële spitstrein in Zeeland werd vanochtend feestelijk uitgezwaaid. (foto: Omroep Zeeland)

Treinreizigers zijn blij met de Intercity, voor velen van hen scheelt het minimaal een kwartier reistijd. "We kunnen dus lekker een kwartiertje langer op bed liggen. Reken dat maar eens per jaar uit", vertelt een van de reizigers opgetogen.

Bij de vaste treingebruiker was de irritatie over de oude situatie groot. "Als je dan stopt op Rilland en er stapt niemand in, dan moest ik nogal eens zuchten." De nieuwe trein slaat de stations Vlissingen-Souburg, Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, Krabbendijke en Rilland over en vertrekt 's ochtends om 6.41 en 7.41 uur en 's avonds om 17.33 en 18.33 uur.

Sneeuw nekt eerste dag spitstrein

Maandag zou de spitstrein voor het eerst rijden, maar de sneeuw gooide roet in het eten. Dus vertrok de spitstrein gisteren met stille trom. Vandaag stond de officiële 'eerste' tocht op de planning, inclusief een 'bescheiden' feestelijk programma. Reizigers ontvingen op het station in Vlissingen een sapje en een bolus en kregen in de trein warme chocolademelk.

Lees ook: