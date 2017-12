Dode vinvis bij Neeltje Jans vandaag onderzocht

Walviskadaver bij Neeltje Jans verkeert in verre staat van ontbinding (foto: Reddingsteam Zeezoogdieren ZuidWest)

Lianne van Hoven van Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree was als één van de eersten ter plaatse. "Het lijkt om een vinvis te gaan. Morgen wordt hij onderzocht en dan wordt ook gekeken naar wat hij bijvoorbeeld in zijn maag had zitten." Het beest is zo'n dertien meter lang. Hoe lang hij al dood was is niet duidelijk, maar volgens Van Hoven was hij al op meerdere plekken gespot voor hij door Rijkswaterstaat werd vastgelegd.

