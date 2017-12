Dode walvis naar destructiebedrijf

Walviskadaver bij Neeltje Jans verkeert in verre staat van ontbinding (foto: Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree)

Het walviskadaver spoelde gisteren aan bij Neeltje Jans. Volgens het Reddingsteam Zeedieren regio Zuidwest is de dode walvis 'in een gevorderde staat van ontbinding'. Dat maakt het bergen er niet makkelijker op. Er is een kans dat het beest niet in één stuk uit het water gehaald kan worden.

Als dat wel het geval is, wordt eerst gekeken of er misschien specialisten nodig zijn van de Universiteit Utrecht om het beest in stukken te snijden. De doodsoorzaak van het beest wordt niet onderzocht, Naturalis heeft bij Rijkswaterstaat aangegeven geen interesse in het kadaver te hebben. Daarom wordt het beest door destructiebedrijf Rendac opgehaald en vernietigd.

'Het lijkt om een vinvis te gaan'

Lianne van Hoven van Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree was als een van de eersten ter plaatse. "Het lijkt om een vinvis te gaan", vertelt ze. Volgens haar was de drijvende walvis al op meerdere plekken gespot, voor het kadaver aan de wal aanspoelde. Het beest is aan de steiger vastgelegd, zodat hij niet verder kan drijven.

