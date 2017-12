Vissers mogen minder tong en schol vangen

(foto: Omroep Zeeland)

De afspraak is dat 2,5 procent minder tong mag worden gevangen, het quotum voor schol daalt met 13 procent.

Op zich gaat het goed

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat het op zich goed gaat met schol en tong in de Noordzee. Toch wordt de vangst beperkt, volgens het ministerie om duurzame visserij mogelijk te maken.

Voor haring, kabeljauw, tarbot en griet worden de vangstquota verruimd.

Paling

In Brussel is ook een akkoord gesloten over de palingvangst. Op deze vis mag tijdens de paaiperiode, die drie maanden duurt, niet worden gevist. Europa volgt daarmee de Nederlandse aanpak. Een totaalverbod op palingvisserij in kustwateren is daarmee van de baan, zo laat het ministerie weten.