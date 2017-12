20-jarige Domburger verdacht van doodschudden zoontje

Vrouwe Justitia, de personificatie van het recht (foto: Omroep Zeeland)

Het ging om een regiezitting, een zitting ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. Er zijn namelijk nogal wat onderzoekswensen van de advocaat van de verdachte. Hij wil getuigen horen, zoals de moeder van het kindje, en medisch getuigen die betrokken waren bij het vaststellen van de doodsoorzaak.

Contra-expertise

Ook wil de advocaat een contra-expertise laten uitvoeren naar de doodsoorzaak van de baby. Die expert moet kijken of de artsen van het Nederlands Forensisch Instituut het wel bij het rechte eind hebben. Volgens hen zou het jongetje zijn overleden door het te schudden en door geweld op het hoofd.

Het Openbaar Ministerie liet weten een onderzoek naar de persoonlijkheid van de verdachte te willen laten uitvoeren. De rechtbank ging akkoord met alle verzoeken.

Sophia Kinderziekenhuis

De zaak kwam aan het rollen toen de politie op 23 mei 2016 een melding kreeg dat een baby was opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het jongetje had zwaar lichamelijk letsel en er was een vermoeden van kindermishandeling. Een dag later overleed het kindje in het ziekenhuis. Omdat een natuurlijke dood niet zeker was, werd sectie uitgevoerd op het lichaam. De 20-jarige Domburger ontkent dat hij zijn zoontje heeft mishandeld met de dood als gevolg.

Onderzoeken kosten tijd

De rechtbank verwacht dat de onderzoeken de nodige tijd in beslag gaan nemen, daarom is er nog geen datum bekend van de inhoudelijke behandeling.