Droomhuis van kinderen van De Kirreweie wordt echt gebouwd

Aan de wedstrijd, uitgeschreven door de Koos Konijn Foundation van Roompot Vakanties, deden ruim 2.000 basisschoolleerlingen uit heel Nederland mee. De opdracht was: ontwerp een huis waarin straks jaarlijks duizend gezinnen die te kampen hebben met ziekte en financiële problemen gratis op vakantie kunnen.

Verrast door Koos Konijn

De winnende kinderen werden vanmorgen door Roompot-mascotte Koos Konijn verrast met een beker, en een cheque voor een volledig verzorgd feest inclusief dj, eten, drinken, activiteiten en vervoer. Ook mogen de kinderen een gezin nomineren dat als eerste het toekomstige goededoelenhuis mag uittesten.

De jonge ontwerpers bedachten een soort boomhut. Door de woning op palen te zetten is er een speelparadijs onder het huis gecreëerd, zodat bij slecht weer nog steeds buiten kan worden gespeeld. Daarnaast is het huis ook geschikt voor rolstoelers omdat er geen drempels of trappen in zitten: alles is gelijkvloers en de voordeur wordt bereikt middels een loopbrug. Ook hebben ze zo duurzaam mogelijk gewerkt, iets dat ook in de ontwerpfase belangrijk werd geacht: de klas ging zelf op pad om hout te sprokkelen voor de palen.

De meeste stemmen via Facebook

Een jury koos uit de inzendingen drie finalisten: behalve De Kirreweie ook Het Samenspel uit Wolphaartsdijk en De Budschop uit het Limburgse Nederweert. Het publiek kon via Facebook voorkeur uitspreken voor een van de drie. De Kirreweie kreeg de meeste stemmen.