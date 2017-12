Dichtende ijzerboer heeft zijn handen vol

Dichtende ijzerboer

Naast het oud ijzer verzamelen is Jan ook goed in dichten. Elke dag schrijft hij weer een nieuwe en die zet hij dan op zijn Facebookpagina. "Het geeft me een goed gevoel om te dichten, ik kan op deze manier met de rest delen waar ik tegenaan loop of wat ik graag wil vertellen, daar krijg ik ook best veel reacties op".

Speciaal voor de komst van Omroep Zeeland heeft hij dit volgende gedicht geschreven:

Iemand van Omroep Zeeland had een idee. Hij wilde eens met me mee. Om te weten en te laten zien wat ik doe. En straks komt hij naar me toe. Leuk, want vorig jaar schreef Ondine een stukje over me in de krant. M'n vrouw zei toen kijk maar uit, Hart van Nederland, is waar jij nog eens in belandt. Dat gaan we vanzelf zien. Dit is al pret voor tien.

Jan Put haalt het oud ijzer bij Connie op (foto: Omroep Zeeland)

Win-win situatie

Voor sommige mensen is Jan echt een uitkomst, zoals voor Connie. Ze heeft een wasdroger die kapot is, die ze zelf niet meer weg kan brengen. "Ik ben al op leeftijd en Jan neemt het zo mee, anders moet ik eerst iemand regelen die het wegbrengt en dan moet ik nog eens stortkosten betalen".

Jan krijgt altijd veel reacties als hij op pad is. "Elke keer als ik er met mijn bakfiets op uit ga dan kom ik wel tientallen mensen tegen die hun hand op steken of die aan mij vragen wat ik aan het doen ben. Dat maakt het allemaal wel veel leuker".