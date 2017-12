Deel dit artikel:











Woning in Middelburg dicht vanwege drugsvondst

Op last van de burgemeester is een appartement aan de Hoogstraat in Middelburg voor drie maanden gesloten na een grote drugsvondst. De politie vermoedt dat de bewoner in soft- en harddrugs handelde.

In een woning in Middelburg werd een handelshoeveelheid softdrugs en harddrugs gevonden (foto: Politieteam Walcheren) Op 16 november vond de politie in het appartement 2,5 gram cocaïne, 8,3 gram amfetamine, 47 xtc-pillen, 65,1 gram hash en 364,1 gram hennep. Ook werden er 'artikelen die duiden op drugshandel' aangetroffen. "Denk aan digitale weegschalen, een steelpannetje met mixer en cocaïneresten, een groot aantal mobiele telefoons, een boksbeugel en veertien patronen", vertelt Marinus Willemsen van de gemeente Middelburg. Waarom zit er bijna een maand tussen arrestatie en sluiting?

Het korte antwoord: administratie. Wanneer de politie zo'n drugsvangst doet, maken ze een bestuurlijke rapportage waarin ze aan de burgemeester voorleggen wat er aangetroffen is. Aan de hand van dat rapport en het zogenoemde 'Damoclesbeleid' besluit de gemeente: waarschuwing of sluiten? Als voor sluiting gekozen wordt, zet de gemeente dat op papier en krijgen belanghebbenden - bijvoorbeeld de eigenaar en de huurders - twee weken de tijd om hun zienswijze te geven. "Vaak reageren ze dan waarom ze vinden dat het niet gesloten moet worden", legt Willemsen uit. Vervolgens bekijkt de burgemeester die zienswijze en neemt hij een besluit. Ook dat moet weer op papier gezet worden. "Dus er gaat best wat tijd overheen. En dan is dit nog vrij snel", vertelt Willemsen die voorbeelden kent uit andere gemeentes waarbij deze procedure langer duurt. Het appartement blijft de komende drie maanden verzegeld. Door de sluiting hoopt de gemeente een einde te maken aan de situatie en herhaling te voorkomen.