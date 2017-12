Illegaal vuurwerk gevonden in kluisje van scholier

Kluisjescontrole op de Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Op meerdere scholen in Zeeland worden de kluisjes in de laatste weken van dit jaar doorzocht op zoek naar vuurwerk. Vanmorgen was de Ponte Pieter Zeeman in Zeeland aan de beurt.

Verontwaardigde reacties

Ruim twee weken geleden werd ook al een dergelijke kluisjescontrole gehouden op de praktijkschool in Hulst. Dat leidde toen tot verontwaardigde reacties op sociale media, onder meer onder ons bericht hierover op Facebook.

