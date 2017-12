'Als dit zo door gaat loop je leeg!'

Pas rond de zomer duidelijkheid

In juni zei directeur Gerard Uytdewilligen nog dat er gezocht moet worden naar een goede oplossing voor de verliesgevende centrales. Het gaat dan met name om de Sloecentrale en de kerncentrale. "Ik zou willen kijken wat we in de toekomst kunnen bereiken voor deze onderdelen. Dat betekent niet dat we stil gaan zitten en het over ons heen laten komen. Wij gaan kijken waar we met deze onderdelen de beste toekomst kunnen creëren." Maar nu een half jaar later is dat plan er nog niet. De verwachting nu is dat er rond de zomer van 2018 meer duidelijkheid komt.

De aandeelhouders (provincie en gemeenten) zitten erom te springen. "Als dat verlies gedraaid wordt en je gaat zo door dan ben je over tien jaar leeg!" aldus aandeelhouder Jon Herselman. " Wij willen graag dat de commerciële activiteiten van de PZEM afgestoten worden." Daaronder vallen onder meer de gascentrale in Ritthem (Sloecentrale) en de kerncentrale (EPZ) in Borssele. Alles bij elkaar levert het niets op en is het een enorm risico. Sterker nog, er moet zelfs geld bij. Dat kan de PZEM betalen omdat ze bijna 1 miljard euro op de bank hebben staan. Een groot deel van dat geld kregen ze door de winstgevende activiteiten te verkopen. Enduris (eigenaar van de elektriciteits- en gasnetten) werd verkocht aan de Stedin Groep en DELTA ging over naar het Zweedse investeringshuis EQT.

Waterzuivering van Evides in Vlissingen voor industrieel afvalwater (foto: Evides)

Het enige winstgevende object is waterbedrijf Evides. Daarvan bezit PZEM vijftig procent van de aandelen. De andere helft van de aandelen zijn van verschillende gemeenten in Zuid-Holland. Het waterbedrijf heeft een meer publiek belang en daarnaast is het winstgevend. Als aandeelhouder levert je dat, naast het belang voor de inwoners van Zeeland, ook nog geld op. Daarom willen zowel de provincie Zeeland als de gemeenten de aandelen van PZEM in handen krijgen. "Evides is water en een primaire levensbehoefte en dat past dus prima in het overheidsverhaal. In Rotterdam is het ook zo geregeld en dat is één van de dingen die volgend jaar zou moeten gebeuren." Dat gaat nu nog niet. Daarvoor moet PZEM eerst nog de energietak zien te verkopen en met het plan komen. Daar is het nu wachten op. De hoop is dat het komende zomer gepresenteerd gaat worden.