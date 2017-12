Kilo illegaal vuurwerk gevonden in Zoutelande, jongen krijgt werkstraf

Knallend vuurwerk (foto: OZ)

Volgens de politie hebben ouders vaak niet door wat hun kinderen allemaal in huis halen met dit soort vuurwerk. Illegaal vuurwerk is volgens de politie levensgevaarlijk en veroorzaakt overlast en forse schade.

Verboden

Illegaal vuurwerk wordt meestal in het buitenland gekocht, vaak via internet. Het is onder meer verboden omdat het niet wordt gekeurd op veiligheid. Er zijn meerdere soorten, het in Zoutelande in beslag genomen vuurwerk valt in de categorie 2.