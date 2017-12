Zeeuws-Vlaanderen spoorloos op kaart van Spoorloos

In de meest recente aflevering van Spoorloos werd tot twee keer toe een animatie gebruikt om een vlucht naar het buitenland te illustreren, maar op de gebruikte kaart wordt Zeeuws-Vlaanderen bij België gerekend.

De eerste vlucht gaat van Nederland naar Indonesië en de tweede vlucht voert het team van het zoekprogramma naar Roemenië. Een oplettende kijker zag de fout op de kaart en tipte Omroep Zeeland.

De redactie van Spoorloos was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Zeeuws-Vlaanderen ontbreekt op kaart van Spoorloos (foto: KRO-NCRV)

Het ontbreken van Zeeuws-Vlaanderen op de kaart ligt gevoelig, onder meer omdat het wel vaker gebeurt. De lijst van bedrijven en instanties die op die manier in de fout gaan is lang, zo publiceerden onder meer een Belgische casinoketen, De Efteling en de ANWB eerder al een kaart waar Zeeuws-Vlaanderen bij België werd gerekend. Spoorloos verkeert met deze kaartfout dus in goed gezelschap.

Maar het ontbreken van Zeeuws-Vlaanderen is niet de enige fout die gemaakt wordt met de Zeeuwse topografie. Zo had het Jeugdjournaal op de kaart de kerncentrale van Borsele verplaatst naar Axel, had reisgidsenproducent Lonely Planet in de gids van Nederland op een kaart de Oosterschelde en de Grevelingen gedempt en volgens vrouwentijdschrift Flair lag Vlissingen in Zeeuws-Vlaanderen.

