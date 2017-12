Ripdealzaak chaotisch van start, Bulgaarse verdachten wijzen naar elkaar

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

In de woning van Kees van Schaik zat op zolder een wietkwekerij met zo'n 120 wietplanten. Op 21 maart van dit jaar werd de 65-jarige Rillander dood aangetroffen in zijn woning. De kwekerij was geplunderd. Het lichaam van Van Schaik zat vastgebonden en vertoonde tekenen van marteling.

Diefstal en moord

De vier Bulgaren worden verantwoordelijk gehouden voor de diefstal van de wietoogst en voor de moord op Van Schaik. Dat eerste geven ze toe, het stelen van de wiet, maar voor de dood van de 65-jarige Rillander wijzen ze naar elkaar.

De eerste regiezitting verliep volgens rechtbankverslaggever Niels Schuurbiers daardoor vandaag chaotisch. "Met vier verdachten die naar elkaar wijzen als het kwade genius in deze zaak en hun advocaten die allemaal om aanvullend onderzoek vragen was dit met recht een erg chaotische regiezitting te noemen."

Van de vier verdachten waren er twee bij de zitting aanwezig: een 22-jarige vrouw, de enige vrouwelijke verdachte, en een 38-jarige man. De twee andere verdachten, van 38 en 46 jaar waren er niet bij.

Opgepakt en uitgeleverd

De twee 38-jarige verdachten werden als eerste aangehouden, dat gebeurde in augustus in Italië. De 22-jarige vrouw werd in juni opgepakt in Bulgarije. de 46-jarige verdachte was de laatste van de vier die in de boeien werd geslagen, dat gebeurde in oktober. Nu ze alle vier zijn opgepakt en uitgeleverd zijn aan Nederland, kon vandaag de rechtszaak van start gaan met een regiezitting.

Regiezitting Een regiezitting is een zitting van een rechtbank ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. Bij een regiezitting komt er nog geen strafeis van het openbaar ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Regiezittingen worden gehouden bij gecompliceerde zaken. Aan zo'n regiezitting nemen de procespartijen deel. Bij een strafzaak zijn dat de officier van justitie en de verdediging. De onderwerpen die tijdens de zitting aan de orde komen betreffen de stand van het onderzoek, en met name de vraag of aanvullend onderzoek zoals het horen van getuigen gewenst is voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint. De rechtbank neemt aan de hand hiervan beslissingen over de verdere procedure in de procesgang.

De verklaringen van de vier verdachten spreken elkaar nogal tegen. De vrouwelijke verdachte wordt door de twee 38-jarige mannen aangewezen als het brein achter de moord. Zelf zegt ze dat ze alleen bij de roofmoord betrokken was omdat ze werd gedwongen en vreesde voor haar eigen leven.

Voorlopig nog vast

Geen van de verdachten mocht van de rechter het verdere verloop van de rechtszaak thuis afwachten. Ze blijven alle vier voorlopig dus vastzitten. Maar mede dankzij alle verzoeken van de raadslieden om extra onderzoek gaat het nog lang duren voor de inhoudelijke behandeling van deze zaak van start gaat. Dat gebeurt naar verwachting over enkele maanden.

