Bewoners woongroep Zierikzee krijgen nu al hun kerstdiner

De patiënten en het personeel willen graag een keer met z'n allen aan het kerstdiner en dat lukt alleen door het wat vroeger te plannen. Dit jaar viel het wel erg vroeg, maar dat betekent volgens leidinggevende Jagulien de Weerdt niet dat de kerstsfeer er nog niet in zit.

Door de luidsprekers klonk kerstmuziek en op tafel stonden stoofperen. Ook hadden de meesten aanwezigen hun kerstoutfit al uit de kast gehaald. Naast uitgebreid dineren werd er ook nog samen gezongen en gebeden.

Ook kerstdiner met kerst

In de woongroepen van Allévo wonen vooral patiënten met Alzheimer. Het is niet zo dat zij nu met kerst geen bijzondere maaltijd meer krijgen. De kerstdagen brengen ze door met familie of er wordt in de woongroep zelf lekker gekookt. Deze avond was bedoeld om met heel de groep te kunnen eten.