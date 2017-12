Agenten vinden dozen vol mortierbommen in auto

De opschriften zijn in een vreemde taal, met het cyrillische alfabet (foto: Politieteam Walcheren)

De opschriften zijn in een taal met het cyrillische alfabet. Dat alfabet wordt onder meer gebruikt de talen Russisch, Oekraïens, Wit-Russisch, Servisch, Macedonisch en Bulgaars.

Opgepakt

De 22-jarige automobilist uit Krabbendijke liep rond 18.30 uur tegen de lamp bij een controle in Vlissingen. De Krabbendijkenaar is opgepakt en het illegale vuurwerk is in beslag genomen.

Eerder op de dag werd ook al illegaal vuurwerk gevonden in een schoolkluisje in Zierikzee en in een woning in Zoutelande. Daarbij waren de eigenaren van het illegale vuurwerk minderjarig, zij kregen een taakstraf.

Boete of celstraf

De 22-jarige Krabbendijkenaar komt er waarschijnlijk minder makkelijk vanaf. Omdat hij meerderjarig is, moet hij een boete betalen of een celstraf uitzitten.