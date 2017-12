Voorbijganger redt vader en zoontje uit auto in sloot

Ambulance op uitvoegstrook - archieffoto (foto: OZ)

Een voorbijganger heeft de twee uit de auto gehaald. De vader en zoon raakten rond 19.40 uur door nog onbekende oorzaak van de weg, waarna de auto op zijn kop in de sloot belandde.

Traumahelikopter

De brandweer, een traumahelikopter en de ambulancedienst werden voor de zekerheid opgeroepen, maar het bleek mee te vallen. De vader is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zoon bleek niets te mankeren en is door de politie thuis afgezet. De auto is door een bergingsbedrijf weggehaald.