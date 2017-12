Tolhoek weggestuurd van trainingskamp Lotto-Jumbo

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Volgens het teammanagement is dat een ernstige overtreding van de teamregels. Het gaat niet om een dopingmiddel. Pascal Eenkhoorn en de Spanjaard Juan-José Lobato zijn om dezelfde reden weggestuurd. De drie zijn voor onbepaalde tijd uit de ploeg gezet. Woensdagavond was er een bijeenkomst waar alle renners en personeel bij aanwezig waren. Daarin is door zowel de renners als het personeel 'krachtig afstand genomen van de gedragingen van het drietal die indruisen tegen de kernwaarden van de ploeg'.

Vuelta

Tolhoek begint volgend seizoen aan zijn tweede jaar bij LottoNL-Jumbo. Hij eindigde dit jaar als 28e in de Ronde van Spanje. In 2016 maakte hij zijn debuut bij de professionals. In het shirt van Team Roompot won hij toen het bergklassement in de Ronde van Zwitserland.