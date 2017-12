Zeeland wordt wakker: uit auto gered, headliners Klomppop en ringrijden on ice

Ambulance op uitvoegstrook - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Uit auto gered

Een automobilist en zijn jonge zoontje zijn gisteravond door een voorbijganger uit een auto gehaald die op zijn kop in de sloot lag. Dat gebeurde langs de Molenweg bij Oosterland. De vader is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zoon bleek niets te mankeren en is door de politie thuis afgezet. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

De band Moss is een van de headliners op Klomppop 2018. (foto: Omroep Zeeland)

Headliners Klomppop bekend

Rondé, Moss en Kraantje Pappie zijn de grote blikvangers van Klomppop 2018. Zij spelen op de zaterdag van het driedaagse festival, dat eind mei in Ovezande plaatsvindt.

(foto: Omroep Zeeland)

Ringrijden on ice

Omdat de winter anders zo lang duurt, konden liefhebbers van ringrijden vanavond terecht op de schaatsbaan in Middelburg. De Zeeuwse Ringrijders Vereniging organiseerde daar een winterwedstrijd. Zonder paarden.

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

Tolhoek weggestuurd van trainingskamp

Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke is woensdagavond weggestuurd van het trainingskamp van LottoNL-Jumbo in Girona. De wielerploeg meldt dat Tolhoek buiten de ploeg om slaapmedicatie heeft gebruikt of in zijn bezit had.

De laatste sneeuwresten smelten weg in Goes (foto: John Bosch uit Terneuzen)

Het weer

Vandaag is het wisselend bewolkt. Af en toe valt er bui. Daar kan hagel, natte sneeuw of onweer bijzitten. Aan zee waait een krachtige tot harde zuidwestenwind, in de loop van de dag neemt de wind af tot matig of vrij krachtig. Het wordt vanmiddag 6 of 7 graden. Vannacht en vannacht blijft het winterse bui mogelijk. Tijdens opklaringen daalt het kwik naar 2 tot 4 graden.