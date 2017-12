Deel dit artikel:











Edudelta en Hoornbeeck beste mbo-scholen van Nederland

Het Edudelta College en het Hoornbeeck College zijn, volgens de nieuwe mbo-keuzegids die vandaag verschijnt, de beste mbo-scholen in hun vakgebied. Beide scholen hebben een vestiging in Goes.

Het Edudelta College in Goes (foto: Edudelta Scholengroep) Het Edudelta College is voor het tweede jaar op rij de beste Groene School volgens de keuzegids, het Hoornbeeck College staat opnieuw bovenaan de lijst van brede scholen. ROC Scalda staat op diezelfde lijst op nummer acht van de in totaal 42 scholen. Over het Edudelta zegt de keuzegids: "Bij deze school gaan veel leerlingen over nar het tweede jaar. Edudelta krijgt complimenten voor de manier van toetsen, de stage en de organisatie." Volgens de keuzegids zijn ook de studenten van de streng-christelijke school Hoornbeeck 'erg tevreden'. "Er haakt bijna niemand af en ook de Onderwijsinspectie steekt zijn duim omhoog." Kansen in de zorg en het onderwijs De gids keek ook naar de prognoses over de arbeidsmarkt. Mbo-ers in de zorg en het onderwijs maken meer kans op een baan dan voorheen. In de administratie en commerciële hoek zijn er juist bedreigingen, doordat steeds meer werk wordt geautomatiseerd. In de keuzegids worden ruim 1300 opleidingen beoordeeld op basis van studiesucces en tevredenheid van studenten. De nieuwe keuzegids Mbo verschijnt vandaag.