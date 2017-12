LTO en kippenboeren slepen NVWA voor rechter vanwege fipronilaffaire

Voorraad eieren (foto: Omroep Zeeland)

LTO stapt samen met een aantal getroffen pluimveebedrijven naar de rechter, omdat de NVWA volgens hen op de hoogte was van het gebruik van fipronil, zonder de sector de kans te geven zich daartegen te wapenen. Eén van de boeren die met LTO optrekt, is Piet Wouters uit Grijpskerke. Hij moest begin augustus 800.000 eieren vernietigen, omdat de schadelijke stof fipronil mogelijk in de eieren terecht was gekomen. Wouters had het anti-luizenmiddel gebruikt bij zijn kippen, zonder te weten dat er fipronil in zat.

De NVWA gaat vrijuit en wij zitten nog gevangen op onze eigen bedrijven. " Pluimveehouder Piet Wouters uit Grijpskerke

Het Nederlandse bedrijf Chickfriend verkocht het middel Dega-16, dat bloedluis bij kippen bestrijdt. ChickFriend heeft het product gekocht in België waar er vermoedelijk illegaal fipronil aan is toegevoegd. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.

'Onze voedselwaakhond bleef in z'n hok'

Wouters zegt nog altijd last te hebben van de fipronil-affaire. De schade bij de boer loopt in de tonnen, zegt hij. "En twee schuren zijn nog steeds geblokkeerd omdat we niet goed weten hoe we die schuren schoon moeten krijgen."

De boer vindt dat de NVWA zeer nalatig is geweest. "Dat is onze voedselwaakhond en die blijft gewoon in z'n hok van november tot juni", vertelde Wouters vanochtend in de radio-uitzending. "Als ze in november, toen ze die melding kregen, actie hadden ondernomen, dan hadden misschien twintig kippenboeren dit gebruikt. Nu zijn het er meer dan tweehonderd."

Wél een schadevergoeding voor Belgische boeren

Deze week werd ook bekend dat Belgische kippenboeren, in tegenstelling tot hun Nederlandse collega's, wel een schadevergoeding krijgen voor het fipronilschandaal. "Je kunt niet alles op een overheid afschuiven", zegt Wouters die het deels eens is met het ministerie van Landbouw die zegt dat kippenboeren zelf aansprakelijk waren voor de crisis.

"Maar dit neemt zulke vormen aan per bedrijf. De NVWA gaat vrijuit en wij zitten nog gevangen op onze eigen bedrijven." De boer ziet ook een lichtpuntje. "De eierprijs is op een niveau zoals die moet wezen en daardoor halen we aan de andere kant ook geld binnen."

