Berging vinvis Neeltje Jans gestart

De vinvis is in gevorderde staat van ontbinding (foto: Omroep Zeeland )

Volgens het Reddingsteam Zeedieren regio Zuidwest is de dode vinvis 'in een gevorderde staat van ontbinding'. Dat maakt het bergen er niet makkelijker op. Er is een kans dat het beest niet in een stuk uit het water gehaald kan worden.

Geen interesse

Als dat wel het geval is, wordt eerst gekeken of er misschien specialisten nodig zijn van de Universiteit Utrecht om het beest in stukken te snijden. De doodsoorzaak van het beest wordt niet onderzocht, Naturalis heeft bij Rijkswaterstaat aangegeven geen interesse in het kadaver te hebben. Daarom wordt het beest door destructiebedrijf Rendac opgehaald en vernietigd.

Voor de berging wordt de vinvis door de KNRM versleept naar de kade iets verderop in de haven, waar een kraan het dier beter uit het water kan halen. Er wordt gewacht op hoog water, zodat de afstand tussen de kade en het wateroppervlak het kleinst is.

'Vinvis is vervuiling'

De vinvis in het water laten liggen en de natuur zijn werk laten doen is voor Rijkswaterstaat geen optie. "Wij zien de vinvis als vervuiling. Hoe cru dat ook klinkt", laat woordvoerder Edwind de Feijter weten. "Als we het kadaver laten liggen, veroorzaakt dat overlast, stank en er kunnen zelfs gezondheidsrisico's aan zitten", besluit hij.