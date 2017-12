Vinvis Neeltje Jans tóch naar Utrecht voor onderzoek

De vinvis wordt in een container naar Utrecht vervoerd. (foto: Omroep Zeeland)

De dode vinvis is in een gevorderde staat van ontbinding, wat het bergen had kunnen bemoeilijken, maar dat viel alles mee. In vijf minuten lag het beest in één stuk op de kant. Voor de berging werd de vinvis door de KNRM versleept naar de kade iets verderop in de haven, waar een shovel er beter bij kon. Er werd gewacht op hoog water, zodat de afstand tussen de kade en het wateroppervlak het kleinst was. Aan z'n staart werd de vinvis uiteindelijk uit het water getakeld.

Geen dertien meter, maar zes

Op de kant bleek dat de vinvis geen 13 meter was, zoals in eerste instantie gedacht werd, maar 6,78 meter. Door het koude zeewater bleef het kadaver langer intact, waardoor nu nog niet te achterhalen is hoelang de vinvis al dood is.

De Universiteit Utrecht gaat samen met Wageningen Marine Research onderzoek doen naar de doodsoorzaak en de ecologie. "Wat heeft hij gegeten, kan je daar nog dingen uit afleiden", licht Stephan van Meulebrouck van de faculteit Diergeneeskunde toe. "We zijn benieuwd naar de gezondheidstoestand van het dier."

'Vinvis is vervuiling'

De vinvis in het water laten liggen en de natuur zijn werk laten doen, was voor Rijkswaterstaat geen optie. "Wij zien de vinvis als vervuiling. Hoe cru dat ook klinkt", laat woordvoerder Edwin de Feijter weten. "Als we het kadaver laten liggen, veroorzaakt dat overlast, stank en er kunnen zelfs gezondheidsrisico's aan zitten", besluit hij.

