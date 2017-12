Zeeuwse make-up webshop in de race voor landelijke prijs snelst groeiende bedrijf

Maaike en Koen Ducarmon uit Hulst, eigenaren van de Boozyshop. (foto: Boozyshop)

Ducarmon won eerder al de Gazellen Award in Zuid-Nederland voor kleine bedrijven. Ieder jaar reikt Het Financieele Dagblad de FD Gazellen Awards uit aan de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Naar de Gouden Gazelle, die vanavond wordt uitgereikt, dingen twaalf regiowinnaars mee. Boozyshop is de enige genomineerde uit Zeeland.

Van slaapkamer naar 800 vierkante meter

Met haar bedrijf verkoopt Ducarmon online make-up. De afgelopen drie jaar is haar bedrijf enorm gegroeid. Zo past de voorraad al lang niet meer in haar slaapkamer, ze heeft nu een pand van 800 vierkante meter. Doorzettingsvermogen en een goeie visie zijn volgens haar de sleutel tot succes. "Veel en hard werken, het komt niet zomaar aanwaaien", vertelde ze vanochtend in de radio-uitzending van Omroep Zeeland:

'Luisteren naar je klanten is belangrijk'

"Je moet weten waar je naartoe wilt, een goed product hebben en luisteren naar je klanten", vertelt Ducarmon. "Dat is toch het belangrijkste, want die moeten je spullen kopen." Daarom steekt Ducarmon veel tijd in contact met haar klanten, bijvoorbeeld via sociale media, een eigen shoppingapp en een klantenchat. Vanavond hoort de Hulsterse of ze in de prijzen is gevallen.